Torino: Università, al via iscrizioni a primo master interdipartimentale “Specialista della Salute Psico-Fisica Mind&Move” (2)

- Nel master, il rigore metodologico si coniuga con l'orientamento all’innovazione nell’approccio alla persona: attraverso 7 moduli e 20 seminari a scelta, gli allievi perfezioneranno le loro competenze in endocrinologia, anatomia, fisiologia, psicologia, neuroscienze, movimento, in accordo con i fondamentali del paradigma P.N.E.I. e con la metodologia del lavoro in team e saranno formati a individuare e utilizzare le leve motivazionali dei singoli individui per l’acquisizione di abitudini in linea con gli obiettivi di salute e il cambiamento degli stili di vita. L'ideazione, la progettazione e la realizzazione del master sono state condotte di concerto tra i componenti del Comitato Scientifico, composto da: Sara Belcastro, Spin Off Mind&Move; Felicina Biorci, Spin Off Mind&Move; Paolo Biancone, Dipartimento Management UniTo; Fabio Broglio, Dipartimento di Scienze Mediche UniTo (Presidente Comitato Scientifico e Direttore Master); Paola Brusa, Dipartimento di Scienze e Tecnologie del Farmaco UniTo; Sara Carletto, Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” UniTo; Ezio Ghigo, Dipartimento di Scienze Mediche UniTo; Giorgio Gilli, Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie UniTo; Amir Lafdaigui, amministratore delegato Spin Off Mind&Move; Luca Ostacoli, Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche UniTo; Dario Peirone, Dipartimento di Giurisprudenza UniTo; Rossella Postiglione, Presidente Spin Off Mind&Move; Alberto Rainoldi, Vice-Rettore al Welfare, Sostenibilità e Sport UniTo; Roberto Testi, Dipartimento di Prevenzione Asl Città di Torino; Giuseppe Vercelli, Area psicologica Juventus Fc. Le lezioni si svolgeranno a Torino, nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza, con possibilità di collegamento a distanza (per ulteriori informazioni: https://mindtomove.it/). Per la prima edizione del Master sono state, inoltre, messe a disposizione due borse di studio in onore e a memoria del Prof. Massimiliano Gollin, prematuramente scomparso il 2 ottobre scorso. Inoltre, al termine del corso, i migliori studenti, nella misura del 30% del totale degli iscritti, riceveranno un premio di studio a parziale rimborso del costo sostenuto. (Rpi)