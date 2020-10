Sardegna: Nursind, reparto infettivi Azienda sanitaria università di Sassari al collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su 41 ricoverati gravi per Covid-19 su 40 posti a disposizione. Il reparto malattie infettive dell'Azienda Sanitaria Universitaria di Sassari è al collasso. Lo denuncia il Nursind, il sindacato degli infermieri. I pazienti sono tutti allettati e con ossigeno, spiegano i rappresentanti sindacali. A dar man forte al reparto sono arrivato nuovi infermieri che però sono tutti giovani, neo assunti e non formati. "In questa situazione - denunciano al Nursind - è normale che coloro che hanno maggiore anzianità ed esperienza professionale si trovino a dover restare presenti, a vigilare". Situazione complicata anche nel reparto di Pneumologia dove i due unici infermieri in turno in quel reparto devono dividersi uno in zona Covid, mentre l'altro deve dare assistenza a tutti gli altri pazienti ricoverati. Per il sindacato "una situazione assurda che mette in pericolo tutti: pazienti e operatori sanitari". (Rsc)