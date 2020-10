Francia: Covid, le reazioni all'annuncio di Macron sul coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio fatto nella serata di ieri dal presidente francese Emmanuel Macron sul coprifuoco che entrerà in vigore a partire dal 17 ottobre ha provocato diverse reazioni nel paese. Secondo quanto affermato dal capo dello Stato, per quattro settimane il coprifuoco scatterà alle 21:00 e rimarrà in vigore fino alle 6:00 del mattino seguente a Parigi, nella sua regione dell'Ile-de-France e nelle altre città dove la presenza del coronavirus è particolarmente forte. In un comunicato congiunto le principali federazioni del settore della ristorazione e di quello alberghiero hanno ricordato le "pesanti conseguenze per il settore, già duramente colpito dalla crisi". "Questa nuova restrizione oraria, che condanna il servizio della sera, ha come conseguenza pura e semplice quella di obbligare i nostri ristoranti a chiudere", si legge nel comunicato. (segue) (Frp)