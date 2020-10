Francia: Covid, le reazioni all'annuncio di Macron sul coprifuoco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute ha reagito, ricordando sul social network che il 60 per cento dei focolai rappresenta il 10 per cento dei contagi identificati". "Lei confonde focolai e diagnosi. Peccato fare polemica in un momento in cui vogliamo preservare l'educazione, salvaguardare i posti di lavoro e lottare con efficacia contro questa epidemia nell'interesse dei francesi", ha aggiunto Veran rivolgendosi a Mélenchon. Sempre su Twitter, la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha sottolineato che il presidente Macron non ha fatto nessun annuncio per "alleviare" il lavoro del personale medico e ospedaliero. "La politica dei tamponi è un fallimento", ha scritto Le Pen. (Frp)