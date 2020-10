Paderno Dugnano (Mi): tentano di rapinare un corriere, due arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno tentato di rapinare un corriere che stava consegnando un pacco, ma sono stati fermati dai carabinieri. È successo ieri pomeriggio in via Baracca a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Il corriere, dopo essere stata bloccato fisicamente da uno dei due complici, è stato minacciato con un coltello dall'altro, che gli ha intimato di consegnargli 20 euro e il pacco che era in consegna. I militari della locale Tenenza li hanno però immediatamente sorpresi nel tentativo di furto. Al momento dell’intervento dei carabinieri, uno dei due malviventi, con mossa fulminea, ha tentato di nascondere negli indumenti intimi il coltello, che è stato però trovato e sequestrato. I due, italiani e pregiudicati per reati contro il patrimonio, rispettivamente di 48 e 35 anni, sono stati arrestati per tentata rapina aggravata in concorso e portati nella casa circondariale di Monza, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria.(Rem)