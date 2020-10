Agricoltura: Coldiretti su Giornata internazionale donne rurali, Italia leader Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello nazionale più di un’azienda agricola su quattro (28 per cento) è guidata da donne per un totale di quasi 210mila imprenditrici rosa che consentono all’Italia di conquistare il primato europeo. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati Ismea in occasione della Giornata internazionale delle donne rurali istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con lo scopo di riconoscere “il ruolo chiave delle donne rurali nel promuovere lo sviluppo rurale e agricolo, contribuendo alla sicurezza alimentare e allo sradicamento della povertà rurale. Un ruolo che – sottolinea la Coldiretti – è diventato ancora più significativo con l’emergenza Covid dove hanno continuato a lavorare per garantire l’alimentazione della popolazione nonostante gli evidenti rischi di contagio e le difficoltà operative". (segue) (Com)