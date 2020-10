Polonia: Covid-19, oggi si riunisce la squadra di crisi del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamane intorno alle 11:30 si riunisce la squadra di crisi del governo della Polonia per deliberare nuove iniziative di contrasto alla pandemia di coronavirus in corso. Lo comunica Michal Dworczyk, capo della cancelleria del premier, Mateusz Morawiecki. Secondo quanto riportato dall'emittente "Polskie Radio", nel primo pomeriggio seguirà una conferenza stampa per illustrare l'esito della riunione. Dworczyk ha parlato di una situazione "sotto controllo", nonostante un aumento dei casi di contagio non soltanto in Polonia, ma in tutta Europa. "E' una grossa sfida per i servizi sanitari, per il personale medico e per tutti coloro che sono in prima linea nella lotta al coronavirus", ha continuato. Il capo della cancelleria del premier ha spiegato anche che la tattica adottata dal governo è diversa da quella perseguita durante l'ondata primaverile. "In primavera abbiamo avuto un lockdown dell'intero paese, come in molti paesi europei. Ora non faremo un lockdown. Cerchiamo di bilanciare la sicurezza dei polacchi, che è questione essenziale, con quella dell'economia, che è insolitamente importante", ha detto Dworczyk. Il viceministro della Sanità, Waldemar Kraska, ricorda invece che oggi sarà pubblicata la nuova lista aggiornata delle zone rosse in territorio polacco. A suo avviso vi rientrerà "una significativa maggioranza delle grandi città, dove la densità abitativa è importante". (Vap)