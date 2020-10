Cipro: presidente Parlamento Syllouris si dimette dopo scandalo passaporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento cipriota, Demetris Syllouris, si è dimesso oggi a seguito della pressione dell’opinione pubblico per il presunto scandalo sui passaporti comunitari. In un video pubblicato in esclusiva dall’emittente “Al Jazeera”, Syllouris si sarebbe offerto di offrire aiuto ad un imprenditore cinese con precedenti penali per ottenere la cittadinanza cipriota. Il capo dell’Assemblea nazionale cipriota ha quindi annunciato oggi di dimettersi dalla carica istituzionale e di rinunciare al seggio. Syllouris ha però ribadito quanto sostenuto nelle scorse ore, ovvero di non aver infranto nessuna legge. Un gesto di responsabilità, secondo quanto dichiarato dal politico cipriota, verso le istituzioni. (segue) (Gra)