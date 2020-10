Cipro: presidente Parlamento Syllouris si dimette dopo scandalo passaporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il presidente del Parlamento cipriota, Demetris Syllouris, ha detto di non volere opporsi alla revoca della sua immunità parlamentare nell’ambito dello scandalo sui passaporti comunitari. Finito al centro di una inchiesta giornalistica dell’emittente “Al Jazeera” sul programma di passaporti in cambio di investimenti a Cipro, Syllouris ha annunciato nella giornata di martedì 13 ottobre la sua sospensione delle sue funzioni a partire dalla prossima settimana. Il capo dell’Assemblea nazionale cipriota si è inoltre scusato pubblicamente per il danno arrecato all'immagine di Cipro. In una lettera inviata ieri al procuratore generale, George Savvidis, Syllouris ha scritto di non intendere opporsi alla revoca della sua immunità parlamentare da parte della Corte suprema, alla luce delle indagini annunciate. (segue) (Gra)