Cipro: presidente Parlamento Syllouris si dimette dopo scandalo passaporti (3)

- Il parlamentare cipriota di Akel Christakis Giovanis si è dimesso il 13 ottobre dopo la diffusione del video dell'emittente "Al Jazeera" che lo ritrae nell'assicurare la concessione del passaporto di Cipro ad un imprenditore cinese con precedenti penali. Il parlamentare Giovanis ha annunciato le dimissioni tramite una nota stampa, nella quale sottolinea che in questo modo permetterà al suo partito di fare chiarezza sul caso. Giovanis ha evidenziato che il video, filmato da due giornalisti di "Al Jazeera" in incognito, è stato prodotto per danneggiare Cipro ed il suo programma di investimenti. (segue) (Gra)