Cipro: presidente Parlamento Syllouris si dimette dopo scandalo passaporti (5)

- Secondo “Al Jazeera”, diversi tra pubblici ufficiali, politici, avvocati e agenti immobiliari di Cipro sarebbero legati ad un giro di vendita di passaporti comunitari a cittadini non residenti nell’Unione europea con precedenti penali. In un’inchiesta nell’ambito dei cosiddetti “Cyprus Papers”, che conterebbero 1.400 documenti riservati, la testata sostiene che alcuni esponenti di primo piano del mondo politico cipriota, quali il presidente del parlamento Syllouris e il parlamentare Giovanis, sarebbero coinvolti nella presunta vendita di passaporti comunitari. Secondo l’inchiesta di “Al Jazeera”, diversi funzionari pubblici avrebbero aiutato e incoraggiato individui con precedenti penali ad ottenere la cittadinanza cipriota, garantendo l'accesso ai mercati interni dell'Unione europea e viaggi senza visto. La rivelazione arriva due mesi dopo che l'unità investigativa di “Al Jazeera” ha pubblicato i “Cyprus Papers”, che mostrerebbe come le autorità di Cipro non avrebbero rispettato le leggi nazionali e permesso l’accesso alla cittadinanza a persone con sentenze in giudicato. La testata ricorda che la “legge cipriota prevede, attraverso un programma di investimenti, la possibilità di concedere il passaporto a chiunque investa almeno 2,5 milioni di dollari nel Paese, spesso attraverso investimenti immobiliari”. (Gra)