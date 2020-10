Costa d'Avorio: si apre oggi la campagna elettorale per le presidenziali del 31 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi in Costa d'Avorio la campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 31 ottobre, che vedranno il presidente uscente Alassane Ouattara in corsa per un controverso terzo mandato di fronte a un'opposizione che invita alla "disobbedienza civile". In un clima che rimane teso, per gli osservatori rimane ancora concreto il rischio di una crisi politica e di disordini di piazza, nel timore che si ripetano le violenze elettorali del 2010-2011 nelle quali morirono 3 mila persone. Oltre a quella del presidente Ouattara, la Commissione elettorale ha approvato solo tre altre candidature: quella dell'ex presidente Henri Konan Bedié e dei due candidati indipendenti Pascal Affi N'Guessan (ex primo ministro dell'ex presidente Laurent Gbagbo) e l'ex deputato Kouadio Konan Bertin. Il Consiglio costituzionale ivoriano ha infatti respinto quaranta delle 44 candidature, comprese quelle dello stesso Gbagbo, in libertà vigilata in Belgio dopo la sua assoluzione in primo grado da parte della Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità, e di Guillaume Soro, ex leader della ribellione negli anni 2000 ed ex primo ministro, oggi in esilio in Francia per sfuggire ai procedimenti legali avviati contro di lui in Costa d'Avorio.(Res)