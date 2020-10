Nepal-India: stampa, capo Stato maggiore Esercito indiano in visita a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il generale Manoj Mukunda Naravane, capo di Stato maggiore dell'Esercito dell'India, è atteso in Nepal all'inizio di novembre, per essere decorato come generale onorario dell'Esercito nepalese. Lo riferisce il quotidiano "The Kathmandu Post", sottolineando che l'onorificenza, benché rientri in una tradizione di amicizia tra le due forze armate, è un gesto di distensione dopo le recenti controversie territoriali, che comunque non figureranno nell'agenda della visita. Il ministro degli Esteri del Nepal, Pradeep Gyawali, ha espresso esplicitamente al giornale il suo auspicio che "visite come queste possano creare un ambiente favorevole per i colloqui sulla disputa di confine". La visita era stata programmata per febbraio, ma è stata rinviata a causa della pandemia di coronavirus. Potrebbe svolgersi dal 3 al 5 novembre. Naravane dovrebbe incontrare la presidente della Repubblica nepalese Bidhya Devi Bhandari, il vice Nanda Bahadur Pun, il primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli e l'omologo Purna Chandra Thapa.