© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutte. Il mio pensiero commosso e le più sentite condoglianze ai suoi familiari". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esprimendo cordoglio per la morte, nelle scorse ore, della governatrice della Calabria, a soli 51 anni. (Rin)