Colombia: Onu, 42 attacchi armati contro civili nel 2020

- Il capo della missione delle Nazioni Unite in Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ha presentato ieri l’informativa trimestrale sul processo di pace in Colombia. Secondo quanto le Nazioni Unite hanno potuto verificare nel 2020 si sono registrati 42 attacchi armati in cui sono morti numerosi civili e altri 13 episodi sono in corso di verifica. Tra le vittime, denuncia la missione, ci sono anche 19 bambini e 12 donne. I gruppi armati e le organizzazioni criminali “hanno approfittato della pandemia per rafforzare il proprio controllo sociale e territoriale”, recita il rapporto, secondo cui se da una parte si è assistito a un calo degli omicidi a livello nazionale nel primo semestre, “la violenza nelle regioni colpite dal conflitto è continuata, con l’assassino di numerosi civili”. A questo si aggiunge la “incessante violenza contro gli ex combattenti” delle Farc che mina il processo di reincorporazione nella vita civile e, più in generale, il consolidamento della pace. Nel terzo trimestre dell’anno la missione ha verificato 19 omicidi di ex combattenti, che portano a 50 il numero degli ex guerriglieri uccisi nel 2020. (segue) (Mec)