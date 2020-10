Ungheria-Filippine: ministro Esteri Szijjarto in visita a Manila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella situazione creatasi a causa della pandemia di coronavirus è essenziale intervenire per preservare la posizione delle aziende ungheresi nei mercati esteri. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, oggi a Manila. In un messaggio su Facebook ha spiegato che questa consapevolezza indirizza i colloqui con l'omologo filippino Teodoro Locsin e con il ministro del Commercio e dell'Industria Ramon Lopez. La visita di Szijjarto nelle Filippine conferma l'attenzione di Budapest al tema della gestione idrica, "settore in cui l'Ungheria ha sviluppato soluzioni tecnologiche competitive" e di cui c'è domanda nel sud-est asiatico. Un accordo firmato con Locsin prevede "un programma di prestiti per consentire alle imprese ungheresi la depurazione del lago Laguna", che soffre seriamente delle conseguenze dell'inquinamento. "Il governo filippino vuole cambiare questa situazione e l'accordo raggiunto oggi permetterà alle società ungheresi di svolgere un ruolo significativo nel miglioramento della qualità dell'acqua del lago", ha continuato Szijjarto. Il capo della diplomazia di Budapest ha scritto anche che è in corso un'attività di lobbying per promuovere l'esportazione dei prodotti alimentari ungheresi. "La peste suina africana e l'influenza aviaria hanno avuto un serio impatto sui nostri commerci", ha dichiarato. (Vap)