- "Partecipo a nome dei lombardi al cordoglio della famiglia e dell'intera Calabria". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Ho incontrato il presidente Jole Santelli in diverse riunioni di lavoro dettate dall'emergenza pandemica, ho sempre apprezzato la sua visione razionale, costruttiva e quel modo di porgere le sue tesi sempre elegante ma deciso", ha concluso Fontana. (com)