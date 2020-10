Covid: presidente Fontana, percentuale infetti in crescita, nei prossimi giorni decisioni su eventuali misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia “nelle ultime giornate si sono fatti molti più tamponi, la percentuale tra i tamponi e gli infettati è più o meno sempre la stessa dei giorni precedenti, ma è sicuramente comunque in crescita. L’invito che la settimana scorsa avevo rivolto a cercare di tenere dei comportamenti compatibili con le linee che sono state date è sempre più valido, per cercare di non contribuire alla diffusione del virus”. Lo ha detto a Buongiorno su Sky Tg24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. “Stiamo monitorando la situazione – ha aggiunto - e nelle prossime ore diremo se è necessario prendere qualche misura o se invece basterà essere rigorosamente rispettosi di quanto è già stato disposto”. (com)