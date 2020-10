Covid: Fontana, faremo di tutto per evitare lockdown in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia non si sta ragionando su un’ipotesi di lockdown regionale o locale. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a Buongiorno su Sky Tg24. “No, non siamo arrivati a quel punto. Stiamo semplicemente facendo delle valutazioni per capire quali sono i numeri, qual è l’evoluzione del virus, se ci sono delle curve che si impennano o che riusciamo a controllare, ma noi per il momento siamo sulla linea già tracciata la settimana scorsa, cioè quella di evitare gli assembramenti, di indossare sempre la mascherina anche all’aperto e di lavare spesso le mani. Quelle regole minime che possano essere sufficienti”. “Siamo arrivati a un punto – ha aggiunto – in cui non possiamo più permetterci di fare quello che vogliamo e di mantenere quei comportamenti che questa estate purtroppo hanno fatto ritornare la vita ad essere più o meno normale. Non possiamo e non dobbiamo farlo”. “Stando così le cose, anche se poi non possiamo ipotecare il futuro, faremo di tutto per evitare un lockdown regionale”, ha concluso Attilio Fontana. (com)