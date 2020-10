Spagna: Bal (Ciudadanos), piano nazionale per affrontare seconda ondata Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha bisogno di un piano nazionale e di criteri tecnici e sanitari per affrontare la seconda ondata della pandemia del coronavirus. Lo ha affermato oggi al Congresso dei deputati il portavoce del partito di opposizione Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, auspicando che "vinca la negoziazione e l'accordo" come avvenuto in altri paesi come Francia e Germania. Bal ha poi sottolineato che il suo partito "continuerà ad essere responsabile" per il bene del paese, al di là delle divergenze, in quanto "dormire bene è meglio di avere ragione". Tuttavia il deputato di Cs ha accusato il governo "populismo" per aver imposto lo stato di emergenza a Madrid "per motivi puramente politici", trasformando i cittadini in "ostaggi". Secondo Bal l'esecutivo non ha la volontà politica di fare autocritica che, invece, sarebbe un atto dovuto "per famiglie che hanno perso i loro cari".(Spm)