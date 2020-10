Covid: Fontana, su Milano bisogna porre attenzione particolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Su Milano bisogna porre una particolare attenzione. Purtroppo si confermano le preoccupazioni che derivano da comportamenti scorretti, il fatto che il 65 per cento dei nuovi contagiati ha un’età che va dai 19 ai 49 anni dimostra che è un’età giovane che si è un po’ lasciata prendere la mano in queste ultime settimane e che quindi adesso ci fa un po’ preoccupare”. Così a Buongiorno su Sky Tg24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. (com)