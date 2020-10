© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ospedale in Fiera non è mai stato chiuso, è lì pronto. Spero di non doverlo rimettere in funzione, spero che rimanga una garanzia di cui non avremo bisogno. Però l’ospedale è pronto”. Così a Buongiorno su Sky Tg24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. (com)