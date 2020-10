Spagna: Marichal (Cehat), il governo non ha capito l'importanza del settore alberghiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna il governo non ha capito l'importanza del turismo nel Paese ed il settore alberghiero si sente "dimenticato". Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Mundo", Jorge Marichal, presidente della Confederazione spagnola degli alberghi e degli alloggi turistici (Cehat), spiegando che dopo aver perso, di fatto, la stagione estiva se non si approveranno immediatamente nuove misure la situazione è destinata a peggiorare in autunno. "Non c'è turismo, non ci sono congressi ed il confinamento di Madrid complica tutto", ha spiegato Marichal, sottolineando come si parli di un piano di salvataggio da mesi senza, tuttavia, senza successo. "Ogni paese ha guardato al proprio ombelico e ciò che è stato distrutto dovrà essere ricostruito", ha evidenziato. Se alcuni tour operator hanno ripreso ad operare, molte compagnie alberghiere continuano ad essere chiuse e a "pagare i costi" della pandemia che porteranno molte di esse a "non essere in grado di sopravvivere". (Spm)