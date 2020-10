© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il caso di positività al Covid-19 di un dipendente del dipartimento capitolino Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu) riscontrato martedì 13 ottobre vanno avanti le attività di sanificazione anche oggi. La riapertura degli uffici in via Luigi Petroselli 45 è prevista per venerdì 16 ottobre. (Com)