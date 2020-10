Libia: arresto del contrabbandiere Bija, la milizia Zawiya si mobilita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze Rada del Governo di accordo nazionale (Gna) hanno arrestato Abd al-Rahman Milad, soprannominato "Bija", il leader di uno dei gruppi armati Zawiya, accusato di traffico di esseri umani e carburante e di aver commesso crimini contro i migranti. Questo arresto ha provocato tensioni tra le milizie armate che lo sostengono, che dalla città di Zawiya si sono trasferite nella capitale, Tripoli, per liberarlo, preannunciando lo scoppio di scontri armati tra le milizie del Gna, scrive l'emittente "Al Arabiya". Il ministero dell'Interno del Governo di accordo nazionale ha affermato in una dichiarazione che l'arresto di Bija è avvenuto "sulla base delle indagini condotte dall'ufficio del procuratore generale e del mandato di arresto nei suoi confronti e su richiesta del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza perché sia Bija che altri erano coinvolti nella tratta di esseri umani, nel traffico di migranti e nel traffico di carburante". Il ministero dell'Interno ha aggiunto che "dopo aver cercato, indagato e raccolto informazioni, la direzione della sicurezza di Tripoli è stata in grado di controllare la persona interessata e informare l'ufficio del pubblico ministero affinché prendesse provvedimenti legali contro di lui". Bidja è un noto contrabbandiere sia in Libia che all'estero che supervisiona le forze della Guardia costiera del Governo di accordo nazionale. E' sulla lista delle persone oggetto di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed è accusato delle tragedie accadute ai migranti in mare.(Res)