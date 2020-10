Roma: Compagnone (Pd), Municipio VI ancora senza assessore Ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- capogruppo del Partito democratico in Municipio VI, Fabrizio Compagnone lamenta l'assenza dell'assessore municipale all'Ambiente dopo la nomina di Katia Ziantoni ad assessora ai Rifiuti della giunta Raggi. "Municipio VI ancora senza assessore - scrive Compagnone in una nota -. È passato più di un mese dalle dimissioni della Ziantoni, considerando che il tempo rimasto per terminare la consiliatura ormai è uno scorcio. Il nostro territorio, dove le scelte politiche sbagliate ed inquietanti, per esempio, come i dietrofront sulla differenziata, hanno provocato uno sperpero di denari e risorse importante, non può essere ulteriormente martoriato - aggiunge -. Sono pochissime e non soddisfacenti le risposte arrivate durante questa consiliatura dall'esecutivo territoriale. Ci auguriamo che l'assessorato venga al più presto riassegnato, anche perché il presidente Romanella sta già dimostrando di non esser in grado di gestire le deleghe. Sono numerose le risposte che il territorio attende con atti concreti - spiega Compagnone - sulle tematiche in questione. La mobilità, che oltre a questioni stradali di viabilità, da poco ha visto un piano di riorganizzazione del traporto pubblico locale su gomma nel versante est con risultati del tutto insoddisfacenti e da rivedere. L'ambiente con i parchi, la raccolta dei rifiuti, il verde pubblico in generale tra cui lo stradale. Il patrimonio - sottolinea - che vede ancora situazioni irrisolte, una su tutte, quella dell'ex Teatro Enaoli, per non parlare dell'edilizia residenziale pubblica e lo stato in cui versa. Per tutti questi motivi - conclude - ci auguriamo che a strettissimo giro si nomini il nuovo assessore. I cittadini hanno il diritto di avere amministratori che esercitino la propria azione assumendo scelte e responsabilità politiche chiare, volte a migliorare la qualità della vita in modo diffuso". (Com)