E' morta Jole Santelli, presidente della Regione Calabria: aveva 51 anni

- Jole Santelli, presidente della Calabria, è morta poche ore fa nella sua casa di Cosenza. Aveva 51 anni. Governatore della Regione dal 15 febbraio 2020, è stata anche deputata dal 2001 al 2020 e sottosegretaria al Ministero della giustizia dal 2001 al 2006. Santelli era da tempo malata di tumore, una condizione che non le ha impedito di candidarsi e vincere le elezioni regionali dello scorso febbraio. Cordoglio espresso dal mondo della politica. Su Twitter Matteo Renzi, leader di Italia viva (Iv), commenta: "Un pensiero commosso in memoria della Presidente Jole Santelli, una donna che ha dimostrato di essere una grande combattente. Le mie condoglianze più sentite alla famiglia, agli amici ed ai suoi colleghi di Forza Italia", conclude. "La notizia della morte di Jole è terribile. Non ci posso credere. Un grande dolore davvero" commenta Alessia Morani, del Partito democratico (Pd).(Rin)