Egitto: ex membro Fratelli musulmani denuncia attività del gruppo

- Un ex dirigente dei Fratelli musulmani, Imad Abu Hashem, è rientrato in Egitto dal suo esilio in Turchia, pentendosi dalla sua adesione alla formazione islamica e denunciandone gli affari condotti dai suoi capi. In un’intervista all’emittente “Al Arabiya”, Abu Hashem ha detto: "Hanno operato in tutti i tipi di commercio proibiti dalla religione islamica, come le antichità e il traffico di droga, e hanno reclutato i loro sostenitori per raggiungere i loro scopi mondani, politici e finanziari". E' questa l'accusa lanciata ai Fratelli musulmani egiziani da Abu Hashem, un ex giudice egiziano, uscito dalla confraternita e rientrato dalla Turchia in Egitto. “La confraternita, per giustificare le proprie azioni e comportamenti illegali, applica una regola da loro inventata. Se il gruppo pensa che il suo modo di governare richieda uccisioni e violenza, allora questo è un dovere. La guerra è un trucco per legittimare ciò che sta facendo nel suo conflitto con lo Stato egiziano".(Res)