Roma: nuovo presidente Fipe Confcommercio è Sergio Paolantoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea di Fipe Confcommercio Roma ha eletto Sergio Paolantoni, presidente di Palombini Eur srl, come nuovo presidente e un consiglio direttivo con figure di spicco del mondo della ristorazione romana per puntare al rilancio del comparto nella Capitale. Primo obiettivo della nuova governance sarà quello di ridare fiducia ai consumatori verso i pubblici esercizi in questo difficile momento economico e sociale. Lo riferisce una nota di Confcommercio.(Com)