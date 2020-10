Yemen: uccisione di un importante leader Houthi addestrato in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze della costa occidentale yemenita hanno annunciato l'uccisione di un importante leader Houthi che aveva ricevuto un precedente addestramento in Iran, durante i recenti scontri a sud della città di Hodeidah. I media militari delle forze congiunte filo-governative hanno affermato in un comunicato che "un nuovo doloroso colpo è stato inferto alla milizia filo-iraniana Houthi, con l'uccisione del leader Houthi, il generale Abu Al-Batoul Al-Aqhumi, sulla costa occidentale". Al-Aqhumi "è uno dei massimi leader della milizia Houthi che ha ricevuto un precedente addestramento in Iran, ed è vicino al suo leader chiamato Abdul-Malik Al-Houthi, ed è stato ucciso nelle recenti battaglie scoppiate sulla costa occidentale, dopo che la milizia Houthi ha lanciato attacchi alle regioni", si legge nel comunicato, citando fonti informate.(Res)