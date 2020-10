Polonia: portavoce governo, premier sta bene e terminerà la quarantena nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, sta bene e non ha sintomi ascrivibili al Covid-19. Lo ha assicurato il portavoce del suo esecutivo, Piotr Muller, parlando all'emittente "Polskie Radio". "Resta in quarantena in linea con le norme in vigore", ma "è concretamente possibile che già verso la fine della settimana" ne esca. Una decisione arriverà di concerto con l'Ispettorato sanitario centrale e ovviamente dovrà attendere un secondo tampone negativo, ha spiegato Muller. Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, è risultato negativo a un primo test ieri, ma resta comunque in quarantena. Morawiecki ha informato ieri di essersi sottoposto ad autoisolamento in linea con le procedure previste dopo essere stato in contatto con una persona contagiata dal coronavirus. "Informo che il governo lavora normalmente e che sono in contatto costante con i miei collaboratori", ha detto il capo dell'esecutivo. "Dobbiamo fare attenzione ed essere responsabili. Auguro a tutti buona salute", ha aggiunto il premier in un messaggio su Facebook. (Vap)