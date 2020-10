Ue: Spagna, governo invierà oggi a Bruxelles il piano di bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo invierà oggi alla Commissione europea il piano di bilancio 2021 insieme al nuovo quadro macroeconomico incentrato su politiche di sostegno alla crescita, all'occupazione ed al rafforzamento dei servizi pubblici per canalizzare i fondi europei (72 miliardi di euro tra il 2021 ed il 2023) per promuovere la ripresa dalla crisi del coronavirus. Una delle misure più importanti è l'aumento del 53,7 per cento in più rispetto a febbraio del "tetto di spesa", pari a 196 miliardi di euro, che include trasferimenti straordinari alle comunità autonome (13,4 miliardi) ed alla Previdenza sociale (18,3). Per quanto riguarda il quadro macroeconomico, l'esecutivo prevede un calo del Pil dell'11,2 per cento nel 2020 con un tasso di disoccupazione del 17,1 ed una crescita al 7,2 nel 2021 (che potrebbe raggiungere il 9,8 per cento tenendo conto dei fondi europei) insieme ad un tasso di disoccupazione del 16,9 per cento. (segue) (Spm)