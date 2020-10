Ue: Spagna, governo invierà oggi a Bruxelles il piano di bilancio 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali voci del piano per la ripresa riguarderanno l'agenda urbana e rurale, la lotta contro lo spopolamento e lo sviluppo dell'agricoltura (16 per cento del totale), le infrastrutture (12,2 per cento), la transizione energetica (8,9), la modernizzazione della pubblica amministrazione (5), la digitalizzazione del tessuto industriale e produttivo ed il turismo (17,1). Il resto è distribuito tra il patto per la scienza e l'innovazione e il rafforzamento del Sistema Sanitario Nazionale (16,5), Istruzione e formazione continua (17,6), economia assistenziale e politiche occupazionali (5,7). (Spm)