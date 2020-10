Civitavecchia: sindaco a ministro Patuanelli, "grave crisi industriale, governo intervenga"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dello Sviluppo economico deve assumersi la responsabilità di tratteggiare una via di uscita per la crisi industriale del settore energetico a Civitavecchia. È questa la richiesta partita dal sindaco, Ernesto Tedesco, che ha scritto al ministro Stefano Patuanelli, chiedendogli un incontro urgente per affrontare i nodi drammaticamente irrisolti. "Nei giorni scorsi ho avuto modo di confrontarmi con i rappresentanti delle imprese locali maggiormente impegnati nel sito industriale di Civitavecchia, i quali mi hanno rappresentato il momento di grande incertezza che le aziende del territorio stanno vivendo e la profonda crisi che ormai da anni ha colpito diversi settori produttivi e che oggi, con le problematiche conseguenti la diffusione della pandemia, potrebbe sterminare innumerevoli realtà imprenditoriali di assoluto pregio e compromettere il futuro di centinaia di lavoratori. Il riferimento è innanzitutto alle attività connesse all'impianto energetico di Torrevaldaliga Nord, le cui prospettive sono attualmente legate ad una ipotesi di riconversione, le quali, comunque, non forniscono sufficienti garanzie in merito alla rivitalizzazione del tessuto produttivo locale", si legge nella missiva. (segue) (Com)