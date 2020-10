Repubblica Ceca: governo estende aiuti contro il coronavirus ad aziende e settore cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Ceca ha esteso una parte del programma di aiuti soprannominato "Antivirus". Lo riporta l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Le aziende costrette a chiudere a causa delle misure di contenimento del coronavirus riceveranno indennità per poter pagare almeno parzialmente gli stipendi dei dipendenti e i loro contributi previdenziali, per una cifra fino a 50 mila corone al mese (circa 1830 euro). Le aziende coinvolte hanno attualmente la possibilità di chiedere cifre che coprono fino all'80 per cento delle retribuzioni o di chiedere compensazioni per i dipendenti che si trovano in quarantena. C'è anche l'opportunità di posporre la soddisfazione di alcuni obblighi fiscali all'anno prossimo. L'esecutivo sta inoltre preparando misure per il settore culturale, in particolare 750 milioni (27,4 milioni di euro) sono stati stanziati per aiutare istituzioni culturali e artisti indipendenti. Anche gli organizzatori di eventi sportivi che sono stati cancellati e i gestori di impianti sportivi hanno diritto all'indennizzo. Circa 2 mila aziende di trasporto a mezzo bus riceveranno un totale di circa un miliardo di corone (36,6 milioni di euro) a titolo di compensazione per le perdite subite. (Vap)