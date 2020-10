Santelli: Lollobrigida (Fd'I), profondo cordoglio per scomparsa Jole, vicinanza a famiglia e cari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profondo dolore e cordoglio per la drammatica scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Una donna generosa, una collega di grande valore da sempre stimata da tutti e una amministratrice profondamente legata alla propria terra. Ha lottato come una leonessa senza tirarsi indietro e senza risparmiarsi avendo come unico obiettivo il bene e l'interesse della propria comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari giunga la vicinanza e il commosso abbraccio mio e dei deputati di Fratelli d'Italia". Lo scrive su Facebook il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)