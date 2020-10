Nepal: rimpasto di governo, premier Oli tiene per sé la Difesa e affida le Finanze a Paudel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, ha effettuato un rimpasto di governo, scegliendo tre nuovi ministri, che ieri sono stati approvati dalla presidente della Repubblica, Bidhya Devi Bhandari. Bishnu Prasad Paudel, segretario generale del Partito comunista del Nepal (Ncp), ha ottenuto il ministero delle Finanze. A Krishna Gopal Shrestha è stato affidato lo Sviluppo urbano. Lila Nath Shrestha guiderà il dicastero dedicato a Donne, bambini e anziani, subentrando a Parvat Gurung, trasferito a quello per le Comunicazioni e la tecnologia informatica. Ishwar Pokhrel, già responsabile della Difesa e vicepremier, è stato nominato titolare del ministero per l’Ufficio del primo ministro e del Consiglio dei ministri, mentre Oli ha tenuto per sé il portafoglio della Difesa. Il rimpasto segue la lunga controversia tra Oli e Pushpa Kamal Dahal, copresidenti del Partito comunista al potere, che ha portato un mese fa all’assunzione dei poteri esecutivi dell’Ncp da parte di Dahal, mentre Oli ha mantenuto la guida del governo. (segue) (Inn)