Usa: Trump reagisce a scoop sui Biden, chiede pubblicazione immediata documenti (2)

- L’articolo del “New York Post”, censurato da Facebook e Twitter, include una email che proverebbe come nel 2015 il figlio di Biden, Hunter, presentò all’allora vicepresidente Usa un dirigente di Burisma. Meno di un anno più tardi, Biden si vantò pubblicamente di aver trattenuto un finanziamento da un miliardo di dollari del governo Usa all’Ucraina, ottenendo in cambio il licenziamento di un procuratore che indagava proprio su Burisma, e sulla nomina del figlio Hunter nel consiglio di amministrazione di quell’azienda. La campagna elettorale di Biden, che è attualmente candidato alla presidenza degli Stati Uniti, ha reagito all’articolo del “New York Post” affermando che l’ex vicepresidente non ha mai incontrato alcun socio in affari del figlio Biden. La campagna di Trump ha replicato citando diversi incontri di Biden mai inseriti nel registro dei suoi impegni ufficiali. (Nys)