Corea del Nord: Kim torna a visitare le aree colpite dai tifoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha effettuato una nuova visita nella provincia di Hamgyong Meridionale, tra le aree del paese maggiormente colpite dai tifoni dei mesi scorsi, ed è tornato a sollecitare una accelerazione degli sforzi di ricostruzione e rilancio economico. Lo hanno annunciato i media di Stato di quel paese, che hanno anche pubblicato fotografie dell’ispezione di Kim ad alcuni cantieri di nuove unità abitative per gli sfollati nella città di Sinpo. Durante la visita, Kim “ha dichiarato che i responsabili di divisione e il personale di servizio coinvolti negli sforzi di ricostruzione erano al centro dei suoi pensieri nel corso delle celebrazioni per l’anniversario della fondazione del glorioso Partito del lavoro”. Kim ha anche ammonito che le irregolarità e le mancanze negli sforzi di ricostruzione verranno severamente sanzionate. Ieri, 14 ottobre, i media di Stato nordcoreani hanno annunciato che Ri Jong-nam, vicedirettore dell Dipartimento per l’organizzazione e la guidance del Partito del lavoro, e funzionario vicino a Kim, è stato nominato nuovo presidente del comitato provinciale di partito di Hamgyong Meridionale, e incaricato della supervisione diretta dell’opera di ricostruzione. (segue) (Git)