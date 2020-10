Corea del Nord: Kim torna a visitare le aree colpite dai tifoni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pak Pong-ju, vicepresidente della Commissione per gli affari di Stato della Corea de Nord – il principale tecnocrate nordcoreano in materia di economia – ha sollecitato il paese ad intensificare ulteriormente gli sforzi per portare a compimento la “campagna di 80 giorni” tesa a riparare entro al fine del 2020 i gravi danni causati dalle alluvioni degli ultimi mesi, e a rilanciare così lo sviluppo economico nazionale. Lo ha riferito questa settimana l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency”. Pak ha rivolto l’appello nel corso di un raduno civile e militare in occasione del 75mo anniversario del Partito del lavoro. Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ordinato all’inizio di ottobre una “campagna di 80 giorni” tesa a “glorificare” l’anniversario della fondazione del Partito, e “concludere orgogliosamente gli sforzi intrapresi quest’anno”, prima del raro congresso del Partito in programma il prossimo gennaio. (segue) (Git)