Corea del Sud: coronavirus, Polizia vieta manifestazioni a Seul (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha decretato un allentamento delle misure di distanziamento sociale contro il coronavirus a partire da ieri, 12 ottobre, in risposta al calo del numero dei contagi registrato nelle ultime settimane. Lo riferisce la stampa sudcoreana, precisando che il paese è tornato al livello 1 delle misure di distanziamento sociale, dopo l’irrigidimento coinciso con il periodo delle festività autunnali. Il governo ha annunciato di aver allentato le misure di distanziamento sociale in considerazione dei danni psicologici arrecati alla popolazione e degli effetti avversi sull’economia. L’allentamento delle misure tese a contenere la propagazione del coronavirus comporta la riapertura di esercizi commerciali ritenuti ad alto rischio, come centri peri l Karaoke, ristoranti a buffet e scuole pomeridiane con più di 300 studenti. Gli stadi e le strutture sportive potranno operare al 30 per cento della capacità massima; le autorità hanno deciso invece di mantenere alcune restrizioni specifiche, a cominciare da quello per le vendite porta a porta. (segue) (Git)