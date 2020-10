Thailandia: polizia annuncia nuovi arresti di leader della protesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha imposto lo stato di emergenza a Bangkok nelle prime ore di oggi, 15 ottobre, per arginare le proteste in corso nella capitale, e in particolare attorno a diverse sedi istituzionali. Il primo ministro, Prayuth Chan-ocha, ha annunciato personalmente l’iniziativa del suo esecutivo, accusando i manifestanti di condurre proteste illegali e di vanificare le misure tese a contenere la propagazione del coronavirus. Il premier ha aggiunto che le proteste rischiano di danneggiare ulteriormente la fragile economia nazionale. “E’ del tutto necessario introdurre con urgenza misure che pongano fine efficacemente e tempestivamente a questa situazione”, ha affermato Prayuth, riferendosi alle proteste pro democrazia. Lo stato di emergenza, in vigore dalle 4 antimeridiane di oggi – ora locale – proibisce gli assembramenti di cinque o più persone, e la pubblicazione online di messaggi che possano “danneggiare la sicurezza nazionale”. (segue) (Fim)