- A Torino oggi, giovedì 15 ottobre, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 14.8 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1603m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: molte nubi e deboli piogge su buona parte del Nordovest, a causa della risalita di una perturbazione dal Tirreno. Fenomeni per lo più deboli, anche intermittenti dal pomeriggio, ma piuttosto diffusi. In serata generale esaurimento delle precipitazioni. Clima freddo per il periodo, temperature diurne intorno ai 12-13°C in Valpadana, 15-16°C in Liguria dove soffierà una moderata tramontana, localmente intensa tra savonese e genovese. In Liguria mare mosso al largo. (Rpi)