Germania: coronavirus, governo e laender approvano nuove misure restrittive

- Assembramenti in luoghi pubblici e privati limitati un massimo di dieci persone o due nuclei abitativi, coprifuoco per ristoranti e bar dalle 23:00, obbligo generale di indossare la maschera di protezione. Sono queste le nuove misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus in Germania, concordate dalla cancelliera Angela Merkel con i primi ministri dei laender nella tarda serata di ieri, 14 ottobre. Come riferisce l'emittente televisiva “Ard", le restrizioni entreranno in vigore al superamento della soglia critica dei 50 nuovi contagi su 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni. Tale valore rende una località una zona a rischio. Per quanto riguarda gli assembramenti, qualora l'incidenza dei casi non dovesse ridursi, il limite scenderà da dieci a cinque persone o due nuclei abitativi. In merito al divieto di alloggio per chi si muove all'interno della Germania non è stato trovato alcun accordo. Applicata da diversi laender e contestata da altri, la misura dispone che quanti provengono da zone a rischio non potranno essere ospitati nelle strutture ricettive come hotel, pensioni e ristoranti a meno che non dispongano di un test per la Sars-Cov2 con esito negativo, effettuato non più di 48 ore prima dell'arrivo. (Geb)