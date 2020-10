Imprese: Standard Ethics alza rating alla francese Moncler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha alzato il rating di Moncler a "EE-" dal precedente "E+". La società fa parte dello SE Italian Index ed è un'azienda tessile che produce e vende sul mercato internazionale abbigliamento e accessori. Secondo la metodologia di Standard Ethics, nella Società italiana si registrano costanti e significativi progressi verso la Sostenibilità, intesa come processo di allineamento alle indicazioni internazionali fornite da Ue, Onu e Ocse nell'interesse del pianeta e delle future generazioni. Il graduale superamento del concetto di CSR (o Responsabilità Sociale di Impresa) in favore della più ampia nozione di Sostenibilità è alla base delle implementazioni che gli analisti ritengono Moncler abbia introdotto nel tempo. Implementazioni che hanno riguardato anche vari aspetti di governance, come ad esempio l'inserimento di nuovi riferimenti internazionali nel Codice Etico o la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, entrambe con ricadute positive verso la tutela degli azionisti di minoranza.(Com)