Libano: Save the Children, aumento dei tentativi di migrazione verso Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione non governativa “Save the Children” ha rilevato un aumento dei tentativi di attraversamento del Mediterraneo dal Libano a Cipro nel corso di quest’anno. Lo riferisce il portale libanese “Naharnet”. Tra luglio e settembre sono stati 21 i tentativi di attraversamento, più dei 17 registrati nell’intero 2019. A fine settembre, l'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) ha dichiarato che le autorità di Cipro hanno respinto almeno 200 migranti provenienti dal Libano il mese scorso, ignorando le loro richieste di asilo e talvolta ricorrendo a violenza e coercizione. Hrw ha accusato funzionari della guardia costiera cipriota di avere picchiato e minacciato i migranti, arrivando anche ad abbandonare in mare almeno un'imbarcazione senza cibo né carburante. L'Ong è giunta a queste conclusione tramite interviste con 15 tra cittadini libanesi e siriani che hanno tentato di raggiungere l'isola dalla città libanese di Tripoli a bordo di sette barche tra il 29 agosto e il 7 settembre. Hrw ha invitato, inoltre, le autorità cipriote a indagare sull'accaduto e l'Unione europea a far rispettare a Nicosia il diritto dei migranti all'asilo senza riportarli in un posto dove liberta e sicurezza sono a rischio. Nelle scorse settimane, il ministro dell'Interno cipriota, Nicos Nouris, ha affermato che il suo governo si sta coordinando con le autorità libanesi per impedire le partenze in linea con il diritto internazionale.(Res)