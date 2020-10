Trasporto aereo: Emirati, Ny Koen Group farà offerta per acquisire israeliana Israir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo emiratino Ny Koen Group ha annunciato che prossimamente avanzerà un’offerta per l’acquisizione della compagnia aerea Israir, la terza per importanza in Israele. Lo riferisce il quotidiano “Gulf News”. L’unità dedicata all’aeronautica di Ny Koen Group, Aero Private Jet, lavora con i maggiori operatori e proprietari privati di jet ed ha accesso a oltre 7 mila aeroplani e 4 mila aeroporti. A causa dell'emergenza coronavirus, l’avvio dei voli diretti tra Emirati Arabi Uniti e Israele - previsto per questo mese - è stato posticipato a gennaio 2021.(Res)