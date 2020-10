Imprese: Standard Ethics, Julius Baer Group sotto monitoraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha posto sotto monitoraggio Julius Baer Group. Il rating attuale "EE-" è confermato e la società fa parte dello SE European Banks Index. Julius Baer Group Ltd. offre a clienti privati e istituzionali servizi di private banking come consulenza per la gestione patrimoniale, pianificazione finanziaria e investimenti, credito ipotecario e negoziazione di titoli. Specificatamente alla parte apicale, Standard Ethics riconosce nella Banca svizzera un modello di governance rispondente alle buone pratiche internazionali, modello supportato da una rendicontazione ESG allineata ai migliori standard. Nondimeno, a seguito di alcuni eventi controversi, gli analisti di Standard Ethics pongono sotto monitoraggio la parte di risk management e, a livello strategico, la governance della sostenibilità di Julius Baer. In quest'ultimo ambito, si raccomanda l'adozione dei principali riferimenti internazionali anche all'interno del Code of Ethics and Business Conduct. (Com)