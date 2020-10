Myanmar-Italia: webinar su cooperazione italiana nel Sud-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del quinto anniversario dell’adozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l’ambasciata d’Italia in Myanmar e la sede di Yangon dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), hanno organizzato il webinar dal titolo "Cultura e sviluppo: le lezioni apprese dalla cooperazione italiana allo sviluppo nel Sud-est asiatico". L’evento si svolge online oggi, alle ore 15 del Myanmar (10.30 in Italia), nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile, tradizionalmente organizzato da Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. “L’Agenda 2030 si declina nelle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: crescita economica, inclusione sociale e tutela dell'ambiente. Siamo fermamente convinti che la cultura sia un elemento trasversale a queste tre dimensioni, oltre ad esprimere uno degli asset principali del nostro paese. L’azione dell’Italia in Myanmar e nel mondo è sempre stata coerente con questi obiettivi”, afferma l’ambasciatrice d’Italia a Yangon, Alessandra Schiavo. Il webinar, attraverso il racconto degli interventi della cooperazione culturale Italiana in Myanmar e nel Sud-est asiatico negli ultimi venti anni, vuole essere un’occasione di confronto sulle strategie funzionali all’attuazione dell’Agenda 2030, nella convinzione che la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentino un volano allo sviluppo anche economico e sociale. (segue) (Com)