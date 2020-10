Iraq: premier Kadhimi riceve invito di Erdogan per visita in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier iracheno, Mustapha al Kadhimi, ha ricevuto a Baghdad l’ambasciatore di Turchia, Fatih Yildiz. Lo riferisce il portale curdo-iracheno “Rudaw”. Nel corso dell’incontro, Kadhimi ha ricevuto un invito ufficiale da parte del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a recarsi in visita ufficiale nel suo paese. Durante l'incontro, le due parti hanno discusso anche del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due paesi in vari campi. Il presidente turco Erdogan, aveva precedentemente espresso durante una chiamata con il primo ministro Kadhimi la disponibilità della Turchia a sostenere l'Iraq politicamente, sul piano della sicurezza ed economicamente. Kadhimi ha sottolineato che "l'Iraq non vede l'ora di costruire relazioni di partenariato più forti con il suo vicino, la Turchia, sulla base della fiducia e del rispetto reciproci". L’incontro con l’ambasciatore di Turchia è avvenuto nello stesso giorno di quello con il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias.(Res)